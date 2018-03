SV Urk en Flevo Boys pakken tickets voor volgende bekerronde

Heino ruikt aan stunt, maar Berkum bekert verder

6 maart Vitesse wordt uitgeschakeld door amateurs en in Frankrijk staat dit seizoen hoe dan ook een derdedivisionist in de cupfinale. Dergelijke stunts – ook in Engeland en Duitsland kunnen ze erover meepraten – zijn de charme van het bekertoernooi. Wedstrijden op zich, zo wil het cliché. Dus waarom zou eersteklasser Heino dan geen kans maken tegen hoofdklasser Berkum?