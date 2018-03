SV Zwolle pakt op karakter zege tegen Wijhe

De tweede helft was qua spektakel een stuk leuker. Tjidde Koopman zorgde met een lob voor de openingstreffer van Wijhe. Niet lang daarna leek het duel beslist toen Ricardo Heerink een strafschop mocht nemen, maar keeper Bjorn van Tilborgh keerde de inzet. Dat was het sein voor SV Zwolle om op jacht naar de gelijkmaker te gaan, wetende dat degradatiekandidaat Wijhe maar drie punten minder had. Via Anne Nijland, Ingmar Jonker en invaller Angelo Kisjes werd de achterstand omgebogen in een klinkende zege. ,,Loon naar werken”, constateerde trainer Joshua Nijlant tevreden.