SVI en ZAC in Spanje: 'Dit leven wil ik altijd wel'

Luuc Renema, net gewisseld, legt zijn bezwete armen op een hekje langs het veld. De zon schijnt in zijn gezicht. ,,Het goede leven”, glundert de speler van SVI, met uitzicht op de appartementencomplexen aan de overkant. Daar rookt een man op vier hoog zijn sigaretje en veegt een vrouw haar balkonnetje schoon.

Wanneer die mensen deze vrijdagmiddag naar beneden kijken, zien ze 22 nuchtere Zwolse voetballers op een kunstgrasveld lopen. In een ietwat vervallen stadion in El Palo, een volksbuurt in Malaga. Beide clubs, uitkomend op bescheiden amateurniveau, hebben hun tenten opgeslagen in het zuiden van Europa. Voor even weg uit Nederland, het normale koude leven.

De ene club (SVI) betaalt dat met dank aan zeven sponsoren, een eigen bijdrage en een omgekeerde pot met winstpremies. Voor de andere club (ZAC) is het trainingskamp een beloning voor weekendjes werken in een kledingzaak of bij de parkeerwacht. De reis is grotendeels ingericht op voetbal. ,,Maar we pakken ’s avonds echt wel ons biertje”, lacht Renema.

Voor de voetballer van SVI is het helemaal een bijzonder tripje. Hij maakt officieel nog deel uit van het tweede elftal, maar mag zich deze winter ‘bewijzen’ in de hoofdmacht. Renema kijkt om zich heen. ,,Dit herinnert me aan mijn basisschooltijd. Na de les lekker met je vriendjes buiten voetballen. Zonder stress. Nu ik dit meemaak, denk ik weer terug aan die periode. Dat leven wil ik altijd wel hebben.”

Hij voegt zich bij de geblesseerde en gewisselde spelers achter het doel, op het beste plekje in het stadion: pal in de zon, tussen de flesjes Desperados en blikjes bier. Daar zit ook Zwollenaar Maarten Penders, die al 6,5 jaar in Spanje woont en recent een eigen bedrijf is gestart: Partidazo (Spaans voor ‘goede wedstrijd’). Samen met twee partners verzorgt hij trainingskampen. Ook SVI maakt dit jaar gebruik van zijn diensten. ZAC, dat al voor de vierde keer op trainingskamp in het buitenland is, regelt alles zelf. ,,Meestal spelen we dan een wedstrijd tegen een lokale club of voetbalschool. Nu gewoon tegen een wijkgenoot. Erg leuk”, zegt voorzitter Jan Dobben.

Uitslag

Minder vrolijk wordt hij van de uitslag van de Zwolse derby in Malaga: ZAC verliest met 4-0 van de rivaal. Al is ‘rivaal’ misschien niet de beste term. Want later op de dag, als de zon al lang en breed onder is, komen beide teams samen in het hotel van SVI. Een ding is zeker: dan zal het even niet over voetbal gaan.

Nieuwsapp

Download de gratis nieuwsapp van de Stentor en blijf zo altijd en overal op de hoogte van het laatste (sport)nieuws. 24 uur per dag al het nieuws uit uw buurt of stad en het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. Gratis, overzichtelijk en snel! Download de app hier voor iOS en hier voor Android!