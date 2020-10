SVI houdt dubbel gevoel over aan remise tegen SVZW

overzicht zwolleSVI pakte in eigen huis een knap punt tegen titelkandidaat SVZW (1-1). Toch hield Bram Freie een dubbel gevoel over aan de remise. ,,Ik ben heel tevreden over hoe we gespeeld hebben, maar er had misschien wel meer ingezeten.”

Ronduit bizar waren de eerste minuten van de wedstrijd. SVI scoorde daarin twee keer, maar beide doelpunten werden geannuleerd wegens buitenspel. Aan de overkant scoorde SVZW wel, maar dat was een eigen doelpunt van verdediger Mark de Haan. ,,Hij wilde de bal na een voorzet wegwerken, maar die caramboleert zo het doel in. Dat was een knullig moment.”

Freie zag SVI zeker na rust domineren. Zo kreeg het vijftien hoekschoppen en waren er diverse hachelijke momenten voor het Wierdense doel. Alleen Twan Zuidmeer wist echter een doelpunt te maken. Vlak voor tijd leek SVZW nog wel met de zege er vandoor te gaan, maar de bal belandde tegen de paal. ,,Ze zeggen dat dit een titelkandidaat is. Daar hebben we het goed tegen gedaan, hoe we spelen en meevoetballen. We leggen er veel energie in.”

Voor Zwolsche Boys zijn wedstrijden bij Swift’64 in Swifterbant nooit eenvoudig. Daarom was de ontlading ook groot toen er na negentig minuten spelen 1-2 op het scorebord stond. ,,Dit is heel lekker, het is hier zo moeilijk winnen”, vertelde trainer Bart Ester met mondkapje op in de bus.

De wedstrijd kwam na rust echt op gang na een doelpunt van Jeffrey de Nooijer, spits en aanvoerder van Zwolsche Boys. ,,Tegenstanders hebben weleens commentaar op hem, maar hij schoot deze op mircaleuze wijze vanaf twintig meter in de bovenhoek”, zag Ester. Lang kon er niet genoten worden, want keeper Bram Jager ging de mist in. ,,Een inschattingsfout, hij was de bal compleet kwijt. Jammer, want hij staat niet garant voor poedels. Gelukkig bleven we daarna rustig.” Het leverde via Rolf Haaksma een kwartier voor tijd de 1-2 op.

Zaterdag

Oost

1D

SVI - SVZW 1-1

2H

WVF – Be Quick 2-0

ZAC - Be Quick Z. 4-1

3C

Hattem – HTC 4-1

Swift’64 - Zwolsche Boys 1-2

4D

Noord Veluwe Boys - Dieze West 1-3

CSV’28 – WZC 0-2

VSW - Wijthmen 2-4

Zondag

Oost

4G

Ulu Spor – SDOL 2-6

Haarle – SV Zwolle 2-1