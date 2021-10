SVI kan hoog niveau geen hele wedstrijd volhouden en dat kost punten

Freie zag zijn ploeg voor de pauze de dienst uitmaken. ,,Zij zijn nauwelijks bij ons doel in de buurt geweest. In de tweede helft waren we een beetje de grip op het middenveld kwijt.” In een tijdsbestek van ongeveer twintig minuten scoorde DTS viermaal. Na rood bij de Edenaren voor Frank Boers (duwen van de Zwolse grensrechter) perste de eersteklasser er in een offensief nog een treffer uit, maar daar bleef het bij. ,,Het is wel een beetje wat we de laatste weken hebben”, zag Freie een patroon. ,,De eerste helft is heel goed, maar dat kunnen we niet volhouden. Dat heeft ook met onze manier van spelen te maken, want we willen veel druk naar voren geven.”