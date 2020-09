SVV'56 wint gevecht van tien tegen tien op de valreep

overzicht vechtdalVoor de neutrale toeschouwer was SVV’56 - Tubantia een mooie wedstrijd om naar te kijken. Er vielen de nodige doelpunten, waarvan twee in de slotfase. Uiteindelijk won het team uit Sibculo met 3-2. ,,Zwaarbevochten, maar terecht’’, concludeerde trainer Henri Vogelzang.

Na een half uur kwam SVV’56 op voorsprong via Kevin Prijs. Tubantia antwoordde na een uur, maar er werd drie keer met de ogen geknipperd en de bal lag alweer in het doel van de bezoekers. Niet veel later kreeg Tubantia een rode kaart, waardoor SVV een nog groter voordeel had. In de slotfase leek het alsnog mis te gaan voor SVV'56. Maar, één lange haal naar voren was genoeg voor Rick van Dijk om de winnende treffer te forceren.

Beide ploegen eindigde de wedstrijd met tien man. Een Tubantia-speler was verbaal té agressief richting de assistent-trainer van SVV. Jari Oelen werd weggestuurd wegens vermeend natrappen.

De derby tussen Mariënberg en Bruchterveld is geëindigd in een gelijkspel: 2-2. Mariënberg leek de wedstrijd te gaan winnen, maar incasseerde op de valreep nog een strafschop. Mariënberg-trainer Niels in ’t Hoog vond de remise verdiend.

De thuisclub kwam al vroeg op voorsprong dankzij een bekeken lobje van Rolf Hofsink, de routinier die wegens blessures op zijn vertrouwde spitspositie speelde. ,,Het is geweldig om te zien wat hij dit team nog brengt, prachtig’’, zei In ’t Hoog. Niet veel later was het Luuk Benjamins die namens Bruchterveld de stand gelijk trok. Maar Mariënberg ging met voorsprong de rust in, Michael Zweers scoorde op aangeven van Hofsink.

De winst glipte Mariënberg vlak voor tijd door de vingers na een handsbal. De strafschop werd benut door Lesley op de Haar.

DKB-trainer Benjamins is duidelijk: promotie is een must Na de gestolten overwinning (2-1) bij nieuweling Borger heeft DKB opnieuw drie punten in de wacht gesleept. Dit keer werd SJS in Stadskanaal makkelijker aan de kant geschoven: 0-4. ,,Een duidelijke maar vooral verdiende overwinning’’, meende trainer Jan-Otto Benjamins. Benjamins is sinds dit seizoen de trainer van DKB, waarmee hij een prima start kent. ,,Wij willen promoveren, dan is een goede start essentieel. Vorig seizoen verloor ik met SC Elim de eerste zes wedstrijden, dan loop je het hele seizoen achter de feiten aan. Maar DKB hoort gewoon in de derde klasse. De selectie straalt het uit, de club zelf straalt het uit, dit is het jaar dat het moet gebeuren.’’ De kersverse trainer is woonachtig in Elim, het dorp waar hij elf jaar de plaatselijke trots trainde. Benjamins leidde SC Elim van de vijfde naar de tweede klasse en werd als succestrainer uitgezwaaid. Met drie broers van de familie Van Zandwijk in de selectie startte DKB aan de wedstrijd tegen SJS. Twee broers, David en Jarko, zagen hun naam terug op het scoreformulier. Op slag van rust kwam DKB op voorsprong via David. Een kwartier voor tijd scoorde hij opnieuw. In de slotfase was het de beurt aan broer Jarko om tweemaal te scoren. Smet op de zege was wel de rode kaart voor Jeffrey van Dijk. ,,Dat was geen rood’’, vond Benjamins. ,,Maar we moeten ons focussen op de mooie overwinning.’’

Zaterdag

Oost 2H

De Esch - ASC ’62 2-1

3D

Hardenberg ’85 - Kloosterhaar afgelast

Mariënberg – Bruchterveld 2-2

Bergentheim – Voorwaarts V. 4-1

4F

Lemele – OVC ’21 3-0

SVV ’56 – Tubantia 3-2

Noord 2J

Gramsbergen – LTC 3-1

3D

Hollandscheveld - SC Lutten 5-3

SCD ’83 – Vitesse ’63 3-3

SVN ’69 – Nieuwleusen 0-3

Avereest – CSVC 2-1

OZC – ZZVV afgelast

4D

SJS - DKB 0-4

Zondag

Oost 1E

Dalfsen – SC Bemmel 0-2

2J

Achilles 12 - Lemelerveld 2-0

4G

Broekland - Hoonhorst afgelast

5E

Wesepe - Vilsteren 1-2

Noord 2K

GAVC - Dedemsvaart 5-3

Zuidwolde - EMMS 3-1

3D

USV – HODO 4-3

4D

SC Balkbrug – KSC 0-2