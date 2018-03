Swift’64 aanvaller Roskam scoort historisch snelle goal

Volgens Swift’64 trainer Patrick Postuma al na vier tellen, terwijl doelpuntenmaker Roskam de inschatting maakt dat het aantal gespeelde seconden tussen de vijf en tien moet liggen. ‘In ieder geval zo snel dat toeschouwers niet wisten of ze nou moesten juichen of niet.

Ook de scheidsrechter sprak uit dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt,’ reageerde Roskam die naar verhouding vrij lang deed over zijn tweede goal (8 minuten). Ondanks de bliksemstart verspeelde Swift de 2-0 voorsprong nog voor rust. Toch gaat het duel in de oostelijke derde klasse C de boeken in als historisch dankzij die razendsnelle treffer van Roskam. ‘Zeker de snelste goal ooit voor Swift’64 en wellicht ook voor de hele derde klasse. Zo snel ga ik ze in ieder geval nooit meer maken.’