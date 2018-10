Teleurstellend gelijkspel Wijthmen bij ’s Heerenbroek

De eerste vijf minuten van de wedstrijd waren nog veelbelovend: Wijthmen creëerde een grote kans via Tom Diepman, en ook ’s Heerenbroek probeerde gevaarlijk te worden voor de goal. Vanaf dat moment was er echter weinig te beleven, vooral doordat beide ploegen bijzonder slordig speelden

De tweede helft was zeven minuten jong, toen Nick van Gurp goed doorjoeg, de bal veroverde, een een-tweetje met Jari Krul opzette en de bal in het net schoot. Vanaf dat moment zette Wijthmen druk. ,,We deden precies wat we moesten doen”, vond trainer Elvin Matuankotta na afloop. “Wij zijn voetballend beter, zij fysiek. Dus bleven we voetballen, maar de voorzetten waren niet goed genoeg.”