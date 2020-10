Tonego verrast vriend en vijand: het is koploper

Liveblog LIVE | De eerste treffer valt in Havelte en Columbia wil eindelijk eens winnen

14:18 In de derde klasse B zijn na drie competitiewedstrijden nog drie ploegen zonder puntenverlies. AZC, KCVO en Robur et Velocitas schoten uit de startblokken. Eerstgenoemde, koploper op basis van het doelsaldo, komt vanmiddag niet in actie, KCVO en Robur et Velocitas wel. De ploegen uit Vaassen en Apeldoorn kunnen de koppositie dus overnemen. De Apeldoorners krijgen bezoek van Diepenveen. Daarnaast volop aandacht voor AVV Columbia, dat tegen Voorwaarts op zoek gaat naar de eerste driepunter van het seizoen. Volg die wedstrijden en meer in onderstaand liveblog.