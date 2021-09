Trainer Emiel Maat is bij Hardenberg’85 nog op ontdekkingsreis

Je kunt boos worden na een seizoensopener die in de soep loopt, maar in het geval van Maat is dat allerminst het geval. Sterker nog, hij is tevreden over de inzet van zijn mannen, zo spreekt hij al als een volleerd trainer. Dat hij nu trainer is geworden, lag ergens wel in de lijn der verwachting. Met een vader als Jan Maat is dat namelijk met de paplepel ingegoten. Emiel Maat speelde al snel in het eerste van OZC en ging op zijn 27ste naar Staphorst, waar hij vijf jaar lang speelde. Op zijn 32ste stopte hij met voetbal en dook in het trainersvak.