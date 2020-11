Trainer Schrijer ook volgend seizoen op de bank bij Wilsum

Chris Smit zoekt in derde termijn als voorzitter met CSV’28 verbinding met de wijk Stadshagen

23 november Hij is de vierde voorzitter in zes jaar tijd. Chris Smit trekt voor de derde keer de kar als preses van voetbalvereniging CSV’28. Hij wil de club meer gaan verbinden met de wijk Stadshagen. Smit was voor het laatst in 2008 voorzitter van CSV’28. Hij liet de club achter met de verhuizing naar Stadshagen. Nu is hij terug.