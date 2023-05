Twee weken lang vallen alle uitslagen verkeerd, dus moet Bruchterveld de nacompetitie in



Derde klasseIn het rood-wit-blauw liggen ze verslagen op het veld. Of ze zitten met het hoofd omlaag in de dug-out. Door een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden in de afgelopen weken is Bruchterveld toch nog veroordeeld tot de nacompetitie, om lijfsbehoud in de derde klasse te bewerkstelligen. Dat lot valt tegen Mariënberg niet meer te ontlopen (2-1).