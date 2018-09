Tweede elftal voetbalt met minder druk maar staat ook lager in aanzien

Henk Winters (Owios) en Geert van Rijbroek (Zeewolde) hebben allebei twintig jaar ervaring als manager van een tweede elftal. Berkum-aanvoerder Bart Pleijsier (negen jaar) en Staphorst-captain Roel Crediet (twaalf jaar) staan ook voor de nodige deskundigheid. Een verhaal over wisselende selecties, verschillende ambities en de toekomst van de tweede elftallen in de amateurtak.

Wisselingen

,,Het mooie aan trainer zijn bij een tweede elftal is dat je veel moet improviseren", stelt Winters. ,,Je kunt niet leunen op dragende spelers, want ze kunnen 'wegvallen' naar het eerste. Maar die doorstroming maakt mij soms ook trots."

Waar de doorstroom naar boven goed is voor de club, zijn de afvallers uit de hoofdmacht niet altijd bevorderlijk voor de stemming in het tweede team, meent Van Rijbroek. ,,Terneergeslagen spelers die het eerste niet hebben gehaald, moet je terug op het oude pad krijgen. Als trainer moet je dat enorm goed kunnen managen."

Pleijsier merkt dat ook bij Berkum: ,,Met name de spelers die van buitenaf zijn gehaald voor het eerste team, spelen niet graag in een tweede elftal. Jongens die vanuit de jeugd doorkomen, hebben er vaak minder moeite mee. Dus zelfs op hoofdklasseniveau krijg je een soort vaste kern, met er tussenin wat jeugd."

Charme

,,Ik vind zo'n tweede elftal lekker voetballen. De druk is minder groot, maar de reserve hoofdklasse is ook van hoog niveau. We zijn allemaal serieus, maar op randzaken ligt minder druk dan bij ons eerste", zegt Crediet. Daar sluit Pleijsier zich bij aan. ,,Geen torenhoge ambitie, maar wel een hoog niveau. We zijn bij Berkum 2 langzamerhand een gezellige en hechte groep, die extra stappen zet voor elkaar. Zelfs spelers die een paar seizoenen geleden zijn weggegaan komen bij ons terug. Die jongens missen het blijkbaar."