Uitslagen amateurvoetbal regio Zwolle: doelpuntenfestijn bij Alcides, Dalfsen verliest

Teruglezen liveblog Alcides weet weer wat winnen is, Heutinck brengt Wijhe in extase en WWNA blijft verrassen

10 oktober Na 45 minuten tegen Alphense Boys leek Alcides zich opnieuw op te mogen maken voor een lange terugreis. Drie kwartier later bleek echter niets minder waar. De ploeg uit Meppel knokte zich knap terug en ging er uiteindelijk zelfs met de volle driepunter vandoor. Het betekende de eerste zege sinds 5 september. Ook WWNA wist zijn wedstrijd te winnen, met 2-3 van Robur et Velocitas. De andere derby, die tussen Lochem en Witkampers, leverde ook een verrassende winnaar op. Lees dat en nog (veel) meer rustig terug in onderstaand liveblog.