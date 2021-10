Uitslagen amateurvoetbal Zwolle e.o.: Lemelerveld verliest; Epe, Hoonhorst en SV Zwolle pakken de punten

eerste klasse ‘Iron Man’ Dennis van der Wal knalt Go Ahead naar koppositie in eerste klasse

23 oktober Dwars door muren en ijzer met handen breken. Dat is het beeld van strijder Dennis van der Wal. En als ‘Iron Man’ ook nog twee keer scoort is het feest compleet voor Go Ahead dat koploper DZC’68 na rust afschminkt (3-1).