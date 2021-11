Uitslagen en afgelastingen amateurvoetbal Zwolle e.o.

Nijlant stapt op bij Zwolsche Boys: ‘Spelers gebaat bij een trainer die tactisch beter bij ze past’

Na zeven competitiewedstrijden - zonder punten - scheiden de wegen van zaterdagderdeklasser Zwolsche Boys en Joshua Nijlant. De trainer ziet er geen heil meer in en is zelf opgestapt. Freddy Prins is de komende weken zijn vervanger.

24 november