Uitslagen zondagvoetbal 20 mei regio Zwolle / Veluwe

VENO moet nog even wachten

17:19 VENO kan zich volgende week kronen tot kampioen. Zondag werd Kraggenburg thuis met moeite verslagen, maar even belangrijk was het puntverlies van Oldeholtpade. De voorsprong is nu drie punten in Vollenhovens voordeel, bovendien is het doelsaldo van VENO aanmerkelijk beter.