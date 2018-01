Uitslagen zondagvoetbal 28 januari regio Zwolle

FC Zutphen lijdt gevoelige nederlaag tegen Go Ahead Kampen

28 januari FC Zutphen is er ook in de eerste speelronde na de winterstop niet in geslaagd om van de laatste plaats in 1D te komen. De ploeg van trainer Taco Lourens zag Go Ahead Kampen na rust vier maal doel treffen zaterdagmiddag: 0-4.