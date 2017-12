Uitslagen zondagvoetbal 3 december regio Zwolle

HHC moet meerdere erkennen in VVSB

2 december HHC Hardenberg is met 4-2 onderuit gegaan bij VVSB uit Noordwijkerhout. De ploeg van coach Gert-Jan Karsten had het moeilijk tegen de tegenstander uit het rechterrijtje en kwam in de eerste helft al op een flinke achterstand te staan.