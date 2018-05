Ulu Spor kroont zich tot eerste Zwolse amateurkampioen

Comeback blijft uit: titel is heel ver weg voor Genemuiden

12 mei SC Genemuiden heeft twee weekenden mogen genieten van de gedachte dat de titelstrijd in de hoofdklasse B weer spannend was. Maar na een teleurstellende zaterdagmiddag bij CSV Apeldoorn weet de club uit de tapijtstad dat kampioen worden er niet meer in zit dit seizoen (2-1).