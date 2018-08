Urk beslist bekerthriller via strafschoppen

Urk kwam pas in de laatste minuut gevaarlijk door, maar toen was het ook meteen raak. Gerrit Tol verdiende een strafschop door over het been van Desley Groenewegen te gaan. De SDO-speler kreeg rood en Riekelt Jan Brands schoot raak vanaf de stip. Dat zou hij in de strafschoppenserie nogmaals doen net als z’n vier ploeggenoten. Doordat Gerrit Snijders van SDO wel miste, bekert Urk door. De ploeg speelt woensdag in Veghel tegen Blauw Geel’58.