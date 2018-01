Urk één helft sterk tegen asv Dronten

Na rust speelde Dronten aanmerkelijk beter. Het werd weerspiegeld in gevaarlijke ballen van Kevin van der Vlag en Ricardo Talu. Urk scoorde via Jelle de Boer nog wel de 2-0, maar kwam nog maar sporadisch in de buurt van het sterke aanvalsspel dat het voor rust etaleerde. Volgende week opent Urk de tweede seizoenshelft met het thuisduel tegen CSV Apeldoorn. Dronten begint de competitie een week later op eigen veld tegen SDV Barneveld.