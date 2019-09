Urk en Zwolle treffen elkaar op de vloer

ZAALVOETBALZVV Urk en IFC Zwolle komen elkaar komend seizoen tegen in de eerste divisie zaalvoetbal. Waar Urk tevreden is met wat is bereikt, zijn er in Zwolle wel ambities.

Met een onderling bekerduel begint vanavond het seizoen voor de zaalvoetballers van ZVV Urk en IFC Zwolle. De twee regionale teams zitten ook nog eens bij elkaar in de competitie. In de eerste divisie wel te verstaan, die volgende week vrijdag van start gaat. Op Urk hopen ze op weer een topseizoen, met een plaats in de subtop is Jelbert Loosman tevreden. En in Zwolle? Daar zijn ze volgens Calab Rahajaan als nieuwkomer wel in voor een verrassing.

Het afgelopen seizoen

Jelbert Loosman: ,,We komen met Urk uit een situatie van op en neer tussen eerste divisie en topklasse. In het afgelopen seizoen zijn we vijfde geworden, zo hoog is Urk nog nooit geëindigd. Het was dus een topseizoen. Onze doelstelling is een stabiele subtopper worden in die eerste divisie. Incidenteel kunnen we pieken tegen een topploeg. Tegen mindere ploegen hebben we juist wat meer moeite. Met een beetje geluk en minder blessures, hadden we wellicht wat hoger kunnen eindigen. Maar veel meer zit er echt niet in.”

De voorbereiding

Loosman: ,,De voorbereiding is altijd een beetje rommelig door vakanties. Het was opgedeeld in twee blokken. We hebben twee keer in de week getraind, dat wordt nu weer één keer. Vier keer hebben we geoefend, met wisselende resultaten. Andy de Jong en Ed Abels zijn de nieuwe trainers. Ook dat was ook allemaal even wennen. Zij vervangen na vijf seizoenen Herman Spel en Mark Sonneborn. Het was tijd voor een frisse wind.”

Het nieuwe seizoen

Loosman: ,,Er zijn toch wat betere teams bijgekomen. Daar reken ik Zwolle ook toe. De top drie is niet haalbaar voor ons. Dat zijn ploegen met meer geld en veel jongens uit de regio en dus grotere selecties. Bij ons komen ze allemaal uit het dorp. Ik denk dat we dit seizoen een pas op de plaats moeten maken. We hadden vorig seizoen nog drie jongens uit Emmeloord, maar die zijn vertrokken. Ook onze keeper is gestopt. We hebben één speler uit het tweede gekregen en hebben nu zeven, acht spelers die eerste divisiewaardig zijn."

Het bekerduel Urk- Zwolle

Loosman: ,,Dat is toch wel speciaal. We komen elkaar in de finales van toernooien weleens tegen. Dat maakt het vooral voor de spelers beladen. Zelf doe ik overigens niet mee, omdat ik geschorst ben."