Urk ziet deelname aan KNVB Beker door de vingers glippen: ‘Dit zijn de mooie wedstrijden’

KNVB Beker KNVB Beker: meteen een kraker in de eerste ronde tussen DVS'33 en Urk

DVS'33 en Urk beginnen aan het nieuwe seizoen met een aantrekkelijk onderling duel in de eerste ronde van de strijd om de KNVB Beker. Dat is de uitkomst van de loting, dinsdagavond in Zeist.