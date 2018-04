Van den Assem vertrekt bij HHC, Schmidt blijft

Invalbeurten

Schmidt wordt sinds de winterstop gehuurd van Jong Twente en maakte indruk op Karsten tijdens zijn invalbeurten. In maart mocht hij daarom twee keer in de basis beginnen als vervanger van Rens van Benthem, die niet helemaal fit was. Schmidt voegt zich vanaf de zomer definitief bij HHC. In tegenstelling tot bij Twente, waar de 22-jarige Enschedeër vooral linksback was, speelt Schmidt bij HHC vooral rechtsbuiten. Nu hij bij de Hardenbergse club blijft, heeft Karsten volgend seizoen weer genoeg te kiezen voor de aanvalsposities.