Van Toor stapt voor Staphorst meteen in de auto

De regionale clubs kennen sinds zaterdag hun tegenstanders in het bekertoernooi. De trainers van Staphorst, Alcides en Urk aan het woord over de loting van de kwalificatieronden in de KNVB-beker.

Dennis van Toor moet met Staphorst de verre reis maken naar Goes, dat in de derde divisie gaat spelen. De nieuwe trainer stapt deze week al in de auto naar Zeeland om de tegenstander in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker te bekijken. ,,Ze spelen toevallig een oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag’’, weet de van AZSV overgekomen oefenmeester. Het is niet de eerste keer dat Van Toor de komende opponent aan het werk ziet. ,,Ik heb ze in de nacompetitie aan het werk gezien tegen Silvolde. Een technische, goed voetballende ploeg. Ze hadden twee, drie goede voetballers en een prima keeper, weet ik nog.’’

Staphorst heeft ervaring met verre uitwedstrijden in het bekertoernooi, afgelopen seizoen speelde de hoofdklasser bijvoorbeeld tegen BVV in Den Bosch en UNA in Veldhoven. Dat Staphorst een dag kwijt is aan de reis naar Zeeland doet Van Toor weinig. ,,Daar zal je mij nooit over horen zeuren, het is mooi om in de beker te spelen. Dus dan is de kans aanwezig dat je een keer ver weg moet.’’

Patent

Alcides speelt in de tweede kwalificatieronde thuis tegen VVOG uit Harderwijk. ,,Ik ben heel tevreden, dit is hartstikke mooi. Je weet dat je waarschijnlijk tegen een betere tegenstander gaat spelen, dat is met VVOG ook het geval. Het is een thuiswedstrijdje, daar hebben we ook wel een beetje een patentje op. Dus daar ben ik ook blij mee. Het is een club in de buurt, dus die nemen ook nog wel wat publiek mee. Een hartstikke mooie opening van het voetbalseizoen’’, aldus trainer Wilko Niemer.

Niemer had al snel op de website van de tegenstander gekeken. ,,Ze spelen 12 juli nog een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Kampen, misschien kan iemand daar even gaan kijken. Wijzelf knippen de voorbereiding niet in tweeën, omdat we afgelopen seizoen zo lang zijn bezig geweest.’’

Richard Karrenbelt begeleidt Urk in de eerste bekerwedstrijd op eigen veld tegen SDO.

Trainer Richard Karrenbelt van Urk heeft het eerste appje naar zijn collega van Ajax al verzonden. De Amsterdammers verloren afgelopen seizoen de bekerfinale van SDO uit Bussum, de tegenstander van Urk in het bekertoernooi. ,,Op 18 augustus weet ik alles van die ploeg’’, aldus Karrenbelt. ,,Ajax was een van de beste ploegen in onze klasse afgelopen seizoen, qua voetbal. Dus als je daar van wint zegt dat wel wat.’’