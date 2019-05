Veldmate daagt ‘tennisser’ Arjen Robben uit: ‘Hij is echt heel goed’

Vrijwel elk jaar rond deze tijd stapt Mark Veldmate in de auto voor een lange rit naar Parijs, om een paar dagen lang te genieten van de crème de la crème van de tenniswereld. Roland Garros is vaste prik. Behalve dit jaar. Zijn club Staphorst loopt, ondanks een zorgeloze 4-1 zege op CSV Apeldoorn, de titel in de hoofdklasse B mis. De ploeg mag via de nacompetitie alsnog promotie naar de derde divisie proberen af te dwingen. En daar is Veldmate hard bij nodig.