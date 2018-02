VENO en Steenwijkerwold jagen wel, maar bijten niet

De Vollenhovers zijn trotse koploper in de vierde klasse, al zijn de verschillen klein en wilden de 1-0 nederlaag in het heenduel maar al te graag rechtzetten. Bovendien is de stand uiterst vertekenend, door het verschil in aantal gespeelde wedstrijden. Steenwijkerwold was zondag bezig aan haar veertiende duel, er zijn ploegen die er nog geen tien hebben afgewerkt.

Het duel tussen VENO en Steenwijkerwold verdiende ook geen winnaar. Daarvoor werd er simpelweg te weinig goed gevoetbald. Pas in de slotfase was het oppassen geblazen in de zestien meter van beide teams en gebeurde er tenminste was. Tot die tijd waren beide ploegen met name goed in het voeren van een verbale strijd, af en toe afgewisseld met een fikse overtreding.