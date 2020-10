VENO is nu al verder dan in het hele vorige seizoen

Het mag gezegd worden dat VENO een droomstart van het seizoen kent. Nu al heeft de ploeg meer punten en doelpunten gescoord dan in het hele vorige seizoen. Toch is Post realistisch. ,,Want we hebben eigenlijk twee VENO’s van vorig jaar gehad”, doelt hij op Drachten en Pesse. ,,Het is aan ons om nu te laten zien dat we meer kunnen dan alleen verdedigen. We hebben drie van de onderste vijf ploegen van vorig jaar getroffen”, aldus Post, die niet te hoog van de toren wil blazen, ondanks dat VENO koploper is: ,,Handhaving blijft ons doel.”