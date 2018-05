VENO neemt voorschot op de titel

Die zege in Wilhelminaoord kwam maar moeizaam tot stand. Of het nu de spanning van de titelstrijd was, of de warmte? Zeg het maar. Feit is dat er gewonnen is door de mannen van Ton Ernst. Na een erg matige eerste helft, waarin Guido Wind met een vrije trap de lat raakte, volgde een ietwat betere tweede helft. VENO mocht daar uiteindelijk een paar personen dankbaar voor zijn.