VENO redt het net niet tegen Dwingeloo

Vierhouten’82 pakt thuis eerste overwin­ning

12:38 Vierhouten’82 was zaterdag veel sterker dan tegenstander Noord Veluwse Boys, 3-0. Op de overwinning viel niets af te dingen. Prachtige doelpunten van man of the match Gerben Tissingh zorgden voor de 1-0 en 3-0.