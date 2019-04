VENO schrijft geschiedenis: twee keer kampioen in twee jaar tijd

Ook voor aanvaller Roy Visscher, de man van de wedstrijd, was het een middag van de lach en de traan. ,,Voor mij is het sowieso uniek, want het is mijn allereerste kampioenschap bij de senioren. En dan ook nog twee keer scoren. Dat maakt het extra speciaal. Net als dat mijn opa erbij kon zijn, al weet ik niet precies wat hij ervan heeft meegekregen. Toen ik naar hem toeliep, was dat emotioneel. Dan breek je wel even. Hij is echt een hele trouwe fan van mij en heeft ooit gezegd: ‘Je mag wel buiten Vollenhove voetballen, als je maar terugkomt en je wat kunt betekenen voor VENO’. Ik denk dat ik dat wel gedaan heb”, zegt de oud-speler van onder meer Alcides en Go Ahead Kampen.