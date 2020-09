VENO sluit beladen week positief af

VENO sloot een beladen week met een mooie overwinning af. Drachten werd met een 6-1 nederlaag terug naar huis gestuurd.

Bij VENO, uitkomend in de tweede klasse K, stond de afgelopen week in het teken van het overlijden van erelid Keetje Mooiweer (95). Dat maakte enorm veel indruk op de groep van trainer Marcel Post. ,,We hebben woensdag bij elkaar gezeten en vrijdag is er getraind. Zaterdag is Keetje begraven en de jongens waren erbij. Het is mooi te zien dat ze na die eerste goal even langs de beide dochters van Keetje zijn gelopen om hun respect nogmaals te tonen voor alles wat hun moeder hier voor de club heeft betekend.”

Op het veld laat VENO duidelijk zien de betere ploeg te zijn. Mark Hofstede lobt (1-0) en krult (2-0) de ballen over en langs de doelman van Drachten. Het is 4-0 bij rust. Post: ,,Om er tempo in te houden heb ik de jongens op het hart gedrukt om maximaal drie keer te raken. Lijfsbehoud is dit seizoen het uitgangspunt: dan is deze driepunter, zeker na zo’n intense week hier op de club, heel welkom.”

Olde Veste verslaat Pelikaan S

d’Olde Veste ‘54 begint nerveus aan de wedstrijd tegen Pelikaan S (eindstand 2-4), maar daar is na negen minuten weinig meer van te merken wanneer Juules Kwant de 0-1 voor Olde Veste laat aantekenen. Trainer Dick Krommenhoek ziet een ploeg die vrijer speelt, die weer durft. Even nog krijgt de ploeg uit Steenwijk een domper te verwerken, nadat Erwin van Luik de bal ongelukkig beroert met de arm en Pelikaan S een strafschop krijgt. Doelman Tom Holleboom redt. ,,Die penalty was terecht hoor”, zegt Krommenhoek, die kort daarvoor nog zag dat een soortgelijke situatie aan de andere kant van het veld anders werd beoordeeld.

Pelikaan S, de thuisploeg uit Oostwold, komt uit een corner langszij (1-1). Krommenhoek stipt in de rust aan waar het verschil zit tussen beide teams: ,,Pelikaan S is veel brutaler, ook verbaal. Maar los daarvan heb ik altijd het idee gehad dat wij gevaarlijker waren.” Niets blijkt minder waar: na rust schiet Jeffrey Dijkstra een vrije trap tegen de touwen (1-2), Davy Kuurman scoort op aangeven van Mehran Ali Pour Asli (1-3) en wederom is het Dijkstra die dit keer de 1-4 maakt. Krommenhoek opnieuw: ,,In die fase moet je eigenlijk uitlopen naar 1-5, 1-6. Maar in plaats daarvan laten we Pelikaan S onnodig terugkomen in de wedstrijd (2-4). Toch, en dat is echt een compliment in de richting van met name Juules en Jeffrey, ben ik erg blij met het feit dat jongens oog hebben voor elkaar. Waar ze eerder in een één op één situatie met de keeper voor eigen succes gingen, werd een bal nu afgelegd. Daar kunnen we zeker verder mee.”

Zaterdag

Derde divisie: Excelsior’31 – Staphorst 3-1

Hoofdklasse B: SC Genemuiden - SDC Putten 2-0

1E: De Pelikaan - Olde Veste 2-4

2J: Achilles 1894 – DESZ 2-0, Gorecht - FC Meppel 1-2

3A: DWP – Willemsoord 4-1

3C: Hattem-Olympia’28 2-0, Rouveen-Oene 2-2

3D: CSVC - SVN’69 2-2, Vitesse’63 – BSVV 1-1

4D: Onstwedder Boys – VHK 2-2

5A: Blokzijl - Nagele 0-7, IJVC - SVBS’77 4-2

5F: MSC – VCG 4-1, Steenwijker Boys – NWVV 2-1, Alcides was vrij

Zondag

Hoofdklasse A: Alcides – TAC’90 2-3

2K: Veno – Drachten 6-1

3D: Oldemarkt – Asser Boys 8-1, Trinitas - Oranje Zwart 3-2, Steenwijk – Dwingeloo 1-3, Steenwijkerwold – Sweel 0-2

4A: Donkerbroek – Havelte 4-2, Makkinga - Steenwijker Boys 0-0

4D: Ruinerwold - Schoonebeek 2-2, Wacker – DSC’65 2-0

5A: IJhorst – Blankenham 1-0, Diever-Wapse – Giethoorn 2-2, Wapserveen - Kuinre 0-6, Willemsoord – Old Forward 2-3