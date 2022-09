Verliezen doen ze bij Wacker al even niet meer, ditmaal is Steenwijker Boys de sigaar

amateurvoetbal zwolle Start van de competitie: opmerkelij­ke zeges voor WVF en ZAC, Urk en Staphorst incasseren nederlaag na bekersuc­ces

De eerste speeldag in de lagere klassen het amateurvoetbal leverde al een paar opmerkelijke uitslagen op. In de tweede klasse won WVF van DESZ na een 0-2 achterstand nog met 3-2. ZAC presteerde op het veld van Hierden bijna hetzelfde, en won met 2-3. Urk en Staphorst, die furore maakten in de KNVB-beker, kregen in de competitie de rekening gepresenteerd met een nederlaag.

