VEV’67 prikt net zo goed als de mugjes naast het veld; DESZ blijft tweedeklasser

Het seizoen van DESZ eindigt op een dinsdag in de schemering, als de muggen uit de bomen zijn gekomen om hun vervelende steekjes uit te delen. Ook VEV’67 prikt duidelijk venijniger dan de ploeg uit Zwartsluis, die in de verlenging buigt (1-2).

Wie denkt dat DESZ in het voordeel is na de bekerfinale van VEV’67 in Emmeloord - en het enorme pak rammel tegen Flevo Boys (7-0) - vergist zich schromelijk. In het eerste deel van de wedstrijd is helemaal niet te zien dat de ploeg uit Zwartsluis de tweede plaats heeft gepakt in de competitie. Het team uit Leek, derde in dezelfde competitie, oogt op alle fronten beter. Meer fysieke kracht, meer aanvalslust over de flanken. Maar de panklare voorzet voor Rense Dijk, een boom van een spits, wordt niet afgeleverd. Doelman Renee Agterhuis is verreweg de drukste man van Zwartsluis en omstreken, zonder dat de problemen ongekend groot zijn.

Wakker

DESZ kan er slechts speldenprikjes tegenover zetten. Waarbij spits en aanvoerder Tom Kisjes helemaal niet in het stuk voorkomt. Danny Moorman, de tweede aanvaller, springt wel in het oog met een bekeken, maar onzuiver lobje en een schot dat een metertje naast het doel verdwijnt. De thuisclub en het publiek zijn vooral veroordeeld tot een rol als toekijker zonder grote inbreng. ,,Zijn we wakker?’’, klinkt het halverwege achter het Groningse doel. Nauwelijks, is het antwoord.

Wie denkt dat DESZ in de tweede helft een ander gezicht toont, bijvoorbeeld na een donderspeech van trainer Jan Derk Brandsma, komt ook bedrogen uit. Het is bijna niet voor te stellen hoeveel kansjes en kansen VEV’67 laat liggen, de Groningse aanvalsgolven gaan vrijwel onophoudelijk door. Ware het niet dat DESZ de partij in de tweede minuut van het tweede deel op de kop zet door een doelpunt van Kisjes, voorheen de onzichtbare man. De aanvalsleider profiteert daarbij uitstekend van een misser van de jonge doelman Pim Wellinghoff. Maar dat maakt niet uit, die doelpunten tellen ook.

Lekke band

De achterstand dwingt VEV’67 tot nieuwe aanvallen en als het een keer verkeerd gaat in de defensie van DESZ - aan de verkeerde kant dekken - is het prijs via Jeffrey Visser. De verhoudingen in het veld veranderen daarna niet. DESZ is zichzelf niet, het schakelen van balverlies naar balbezit gebeurt slordig. En VEV’67 laat blijken dat het de ellende van zaterdag prima heeft verwerkt. Zelfs een lekke band van een spelersbusje op weg naar het duel heeft het team van trainer Johan Pitstra niet van de wijs gebracht.

Op het tandvlees haalt DESZ nog wel de verlenging. Het wordt duisterder en duisterder, een schimmenspel met onleesbare rugnummers in de verte. Dan wordt Arjan de Vries de man van de avond (1-2) en kan iedereen op zoek naar de muggenstift.