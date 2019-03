Vier op een rij voor Dalfsen

Dalfsen had het vooral in de eerste helft lastig tegen Heerde, dat veelvuldig op de helft van Dalfsen was te vinden. Dankzij een slippertje achterin kon Sjoerd Klarenbeek na 25 minuten de thuisclub op voorsprong zetten. Het was de honderdste goal van de aanvoerder van Dalfsen, die de laatste weken laatste man speelde vanwege een blessure van Koen Sloot. Samen met voorstopper Stefan Jansen of Lorkeers gaf Klarenbeek weinig weg. Heerde kreeg wel enkele kansjes maar in veel gevallen zat er een voet of been van een speler van Dalfsen tussen.