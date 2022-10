Vijf fatale minuten kosten Staphorst de kop tegen Barendrecht: ‘Het is gewoon nog niet goed genoeg’

derde divisieSinds de promotie naar de derde divisie hoefde de blik zelden achterom bij Staphorst, maar na de nederlaag tegen Barendrecht (2-3) is de harde realiteit dat de geelblauwe formatie onder de degradatiestreep is beland. Hoe daar weer weg te komen is nog nog een open vraag.