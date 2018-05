Vios Vaassen mist nacompetitie op één punt

VELUWEVoetbalclub Vios Vaassen won op de laatste speeldag van SDS'55 (1-0), maar het was niet voldoende voor een plaats in de nacompetitie. Vios werd vierde. ,,We hebben te vaak gelijkgespeeld”, zei trainer Maikel Amzand teleurgesteld.

Door de winst van Hoevelaken op Otterlo, greep Amzand met zijn ploeg net naast nacompetitievoetbal. ,,Het is doodzonde. Kansen waren er in overvloed. Van de laatste zeven wedstrijden hebben we er vijf gelijkgespeeld en nu mis je net dat puntje”, aldus Amzand.

Voor Oene, uitkomend in 3C, was er ook nog een kansje om nacompetitievoetbal te spelen voor een plaats in de tweede klasse. Voor de periodetitel was een zege tegen DSV'61 nodig. ZAC moest dan wel steken laten vallen tegen Hatto Heim. Het eerste lukte, maar het tweede niet. Geen prijs dus voor de ploeg van trainer Edwerd Schuring. ,,Wij grijpen overal naast. Als trainer ben ik wel heel trots op de jongens. Als team hebben we dit seizoen stappen gemaakt.”

DSV’61 verloor dus in Oene, maar speelde eigenlijk alleen nog voor de eer. ,,De verdedigers waren niet zo actief als de voorhoedespelers. Zij waren iets scherper in het scoren. Er werd wel redelijk gevoetbald”, zei DSV’61-trainer Etie Jansen. De ploeg uit Doornspijk werd tiende en dat noemde Jansen teleurstellend. ,,We gingen eigenlijk voor de bovenste plekken.”

Ook voor Hatto Heim was het een seizoen waar meer van werd verwacht. Vorige week werd de kans op een periodetitel in 3C verprutst en nu ging de laatste thuiswedstrijd tegen ZAC verloren: 1-3. De Zwolse ploeg pakte de periode. ,,Wij wilden onze sportieve plicht doen. We hadden een hele mooie kans op 2-1, maar twintig seconden later ligt de bal er aan de andere kant in. In de laatste drie minuten namen we nog afscheid van topscorer Maarten Teuben en dat was best wel een emotioneel moment. In blessuretijd viel de 1-3 nog. Niet het gewenste resultaat, maar ik heb wel een Hatto Heim gezien die alles deed voor een goed resultaat”, zei trainer Erwin Brem.

Voor WZC stond er nog wel wat op het spel, maar de ploeg ging met 4-0 onderuit tegen degradant Reaal Dronten. Het team uit Wapenveld is veroordeeld tot de nacompetitie tegen degradatie. ,,Wij wisten dat we veel doelpunten moesten maken en hadden ontzettend veel kansen. Alleen schopten we ze er niet in. Na de waterpauze maakten zij een goal. Zij waren veel effectiever”, aldus trainer Eddy Zwijnenberg.

Vevo wist al dat het nacompetitie moest spelen, het team uit Veessen verloor de laatste partij bij Zwolsche Boys (3-0). Volgens trainer Jate Leerdam was het een wedstrijd die eigenlijk niemand wilde spelen. ,,Het gras op het veld was bruin en leek dood. Het was een gezapige zomeravondwedstrijd.”