VIOS Vaassen opent seizoen met beschamende vertoning

Bij Vierhouten-trainer Jan den Herder zit de schrik er goed in. Na de wedstrijd tegen Achterberg (1-3) vertrekt hij halsoverkop met zijn zoon naar het ziekenhuis. Zijn vaderhart spreekt. ,,Laten we hopen dat het meevalt.”

,,Ik zit in het ziekenhuis”, zegt trainer Den Herder. Het is inmiddels een uur na afloop van het duel met Achterberg. Oorzaak van het ziekenhuisbezoek vindt zijn oorsprong in de wedstrijd. Zoon Jesper den Herder ligt op de grond te creperen van de pijn. ,,Hij had pijn aan zijn knie. Het is al de derde keer. Nu ging hij door zijn knie.” Den Herder kijkt ongerust toe. Ambulancepersoneel onderzoekt de aanvaller (18) en besluit dat vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk is. Vervolgens doet de verzorger op het veld zijn werk. Na de wedstrijd trekt vader Den Herder zijn eigen plan. ,,We zijn zelf naar het ziekenhuis gegaan. Nu heeft hij gelukkig minder pijn dan vanmiddag. Eerst vijf dagen rust. Als het dik wordt, gaan we terug.”

Ondanks de schrik en de nederlaag wil Den Herder ook over positieve zaken praten. Hij ziet een beter team op het veld staan dan vorig jaar. De ploeg kwam zelfs verrassend op voorsprong tegen de titelkandidaat. Den Herder is vooral lovend over doelpuntenmaker Bilal Bella. ,,Hij komt over van Nunspeet. Die jongen brengt echt wat extra’s.” Ook ziet Den Herder dat zijn team conditioneel goed voor de dag komt.

Het bezoekje aan het ziekenhuis is daarom wel een domper. ,,De knie was niet dik. Bij een kruisbandscheur wordt het dik en blauw. Helemaal zeker weet de arts het niet.” Het is dus nog even afwachten.