Vitesse'63 probeert er zonder duels het beste van te maken

De oefenmeester zag de duels met FC Klazienaveen en Hollandscheveld afgelast worden. Daarom rest de ploeg niets anders dan trainen, of een oefenpotje (bijvoorbeeld met VSW, 3-2 zege) te spelen. ,,Het is vervelend”, vindt Mijnheer, die zijn ploeg een vrije zaterdag gaf en zelf in de staf bij het tweede plaatsnam. ,,We begonnen met twee gelijke spelen, wedstrijden die we overigens ook hadden kunnen winnen. Het is fijn om dan door te gaan richting een volgende wedstrijd, maar nu loop je in feite achterstand op. Het enige positieve is wel dat we nu als enige ploeg in deze competitie nog ongeslagen zijn, al loop ik liever bij dan dat we deze achterstand hebben. Op deze manier zit de schwung er niet in. Al met al wordt het er niet leuker op.”