Voetbalhumor? Boom op middenstip in Oldebroek

UpdateValt het onder vernieling of onder voetbalhumor in aanloop naar de derby tussen VSCO'61 en Owios? Bij Owios kan de terreinknecht in ieder geval aan het werk. Op het sportpark in Oldebroek werd op het hoofdveld een boom geplaatst. Daarnaast is een deel van het veld omgeploegd.