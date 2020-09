Voetballen in Willemsoord is even niet aan de orde

Liveblog teruglezen DOS Kampen overtui­gend naar ruime overwin­ning in derby tegen Go Ahead, Flevo Boys aan kop in de Hoofdklas­se

19 september HHC Hardenberg pakte vandaag op bezoek bij Jong FC Volendam de eerste punten van het seizoen (0-2). Daarentegen verloor Staphorst na twee overwinningen voor het eerst in de Derde Divisie. Excelsior’31 was met 3-1 te sterk. Verder pakten SC Genemuiden en VVOG drie punten en was het de dag van de derby’s in Deventer en Kampen. Lees alles hieronder nog eens rustig terug.