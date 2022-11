Voetballende broers van buitenaf worden prima ‘gepruimd’ bij dorpsclub ‘s-Heerenbroek

vierde klasse Tonego en Nagele zitten in de lift, maar niet bij elkaar: ‘Toekomst ziet er rooskleu­rig uit’

De één is degradant uit de derde klasse, de ander promovendus uit de vijfde klasse. Tonego versus Nagele is een polderderby die al jaren niet meer op de kalender staat, maar dit seizoen kruisen zij de degens weer. Nieuweling Nagele staat er na de 0-2 zege ruimschoots het best voor met een gedeelde tweede stek. Maar dat is niet het enige wat de twee van elkaar verschilt.

11:53