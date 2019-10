Voetbalprogramma voor Zwolle e.o. 12 en 13 oktober

WHC WHC-aanvaller Sargon Gouriye maakt zijn kilometers wel

10:38 Sargon Gouriye (30) zocht een club in de buurt van zijn woonplaats Almelo, maar die wens kwam niet uit. De aanvaller verraste daarna iedereen met zijn keuze, HHC werd ingeruild voor WHC. Nu doet hij over een enkele reis naar de club meer dan drie kwartier en speelt hij in de eerste klasse. ,,Ik had veel moeite met het stapje terug.”