Voetbalprogramma voor Zwolle e.o. 14 en 15 december

PROGRAMMAToegegeven, er moet wat opvallends gebeuren. Maar als HHC zaterdag de thuiswedstrijd tegen Quick Boys wint, kan het als koploper van de tweede divisie aan de korte winterstop beginnen. Gave wedstrijden zijn er verder voldoende. Wat te denken van Flevo Boys - Genemuiden of Staphorst - ACV... Of HTC - Zwolsche Boys, een stadsderby. Op de Veluwe spelen Noord Veluwe Boys en Vevo tegen elkaar in de krochten van de vierde klasse. Voor de meeste clubs is het de laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft, de tweede helft van de competitie begint op 25 januari.