Voetbalprogramma voor Zwolle e.o. voor 16 en 17 november

VIDEO #HéScheids: DVS’33 uit Ermelo heeft eigen Jack van Gelder

11 november Afgelopen voetbalweekeinde zat weer vol opvallende gebeurtenissen. Zoals de commentator van DVS’33 die zijn stem verheft zoals Jack van Gelder dat altijd deed bij een mooi doelpunt (‘Het is niet te geloven!’) en feest in Eefde na de derbywinst op FC Zutphen. Herbeleef de meest bijzondere momenten nog eens in onze video.