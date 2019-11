Voetbalprogramma voor Zwolle e.o. voor 23 en 24 november

derde klasse B Stefan Lokhorst gaat de stap hogerop wel zetten

9:59 Goaltjesdief Stefan Lokhorst is een gewilde 'prooi' in voetballand. Hij heeft een aanbieding van een hoofdklasser afgeslagen, is trouw gebleven aan Epe. Maar de ambitieuze aanvalsleider doet de deur niet definitief dicht. ,,Na mijn studie wil ik het een keer proberen."