Voetbalprogramma voor Zwolle e.o. voor 30 november en 1 december

VV Staphorst viert jubileum: ‘We werden met argusogen aangekeken, maar moet je kijken waar we nu staan’

14:09 Het idee om een voetbalclub op te richten werd in Staphorst eind jaren 50 niet met open armen ontvangen. Zestig jaar later heeft de club een plek verworven in de Staphorster samenleving en staat er een stabiele hoofdklasser.