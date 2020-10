Voetbalprogramma Zwolle e.o., afgelastingen liggen op de loer

Flevo Boys koploper in de hoofdklas­se, eerste zege HHC en eerste nederlaag Staphorst

20 september Hosanna in de spelersbus van Flevo Boys. Trainer Arjen Postma zit voor in de bus, maar kan zich nauwelijks verstaanbaar maken. Logisch ook. Drie gespeeld, negen punten en de koppositie in de hoofdklasse.