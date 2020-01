Voetbalprogramma Zwolle e.o. voor 1 en 2 februari

trainerscarrousel Bert van Hunenstijn uit Ermelo nieuwe trainer HHC Hardenberg

28 januari Bert van Hunenstijn is aankomend seizoen hoofdtrainer van HHC Hardenberg, de huidige koploper in de tweede divisie. De 51-jarige Ermeloër is daarmee de opvolger van Gert Jan Karsten, die na deze jaargang verkast naar Urk. Van Hunenstijn is op dit moment interim-trainer bij tweedeklasser FC Horst.